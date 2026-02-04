Roberta Invernizzi e l’Ensamble Barocco interpretano ‘L’Arcadia’ all’Auditorium Gil

Questa sera l’Ensamble Barocco, guidato dalla soprano Roberta Invernizzi, ha portato sul palco dell’Auditorium Gil di Campobasso un concerto dedicato a “L’Arcadia”. La musica ha riempito la sala, trasportando il pubblico indietro nel tempo, nella Napoli del Settecento. La band ha eseguito pezzi che hanno fatto rivivere l’atmosfera di quell’epoca, tra musica antica e interpretazioni intense. La serata ha riscosso applausi e ha lasciato i presenti con un senso di immersione totale

**L'Arcadia sul palcoscenico**, un viaggio sonoro nel cuore della Napoli del Settecento, con un concerto straordinario al **palco dell'Auditorium Gil di Campobasso**. A presentare il nuovo evento del progetto **"Circolazione musicale in Italia"**, promosso dal **Cidim – Comitato Nazionale Italiano Musica**, si è presentata l'**Ensamble Barocco di Napoli**, con la partecipazione speciale della **soprano Roberta Invernizzi**. Il concerto, tenutosi **sabato 7 febbraio alle 18.30**, è stato l'occasione per scoprire come l'opera musicale del XVIII secolo possa ancora vivere e riscuotere successo in una città come Campobasso, dove la cultura è parte integrante della vita quotidiana.

