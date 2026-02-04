ritorno a monte livata o della fine della montagna di massa

Mentre a Cortina si preparano le Olimpiadi, molte aree montane italiane si chiedono se valga ancora la pena puntare su modelli di turismo che richiedono tanta acqua, soprattutto in territori dove l’acqua scarseggia già da tempo. Tra queste, Monte Livata si trova di fronte a un dilemma: continuare con investimenti che rischiano di mettere sotto pressione un ambiente fragile o cambiare rotta. La discussione si accende in un momento in cui il turismo di massa mette alla prova le risorse naturali delle montagne italiane.

Nato nel 1975 a Roma, dove ancora vive, insegna filosofia e storia al liceo. Collabora con diverse testate, fa parte del progetto di giornalismo indipendente Sveja. Il suo libro più recente è L’invenzione del colore (La nave di Teseo). Mi sono fatto un giro a Monte Livata l’ultima volta nei giorni di Natale, ad apparigliare la memoria infantile con l’impressione di una mattina di quest’inverno mite: le doghe in legno sulle pareti, il pavimento in gomma a bolli, tutto bisognoso di colla e riparazioni. Non ho incontrato nessuno. Il fabbricato era consunto, le pareti impolverate, la luce del sole si allagava sulle grandi vetrate appannate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

