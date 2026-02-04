Ritiro parziale dell’antimmigrazione dal Minnesota | quanto agenti andranno via

Il governo federale di Donald Trump ha deciso di ritirare subito 700 agenti dall’area di Minneapolis. L’annuncio arriva dopo le tensioni legate all’uccisione del manifestante Alex Pretti. Restano circa 2 mila agenti sul territorio, ma il ritiro totale di ICE e Border Patrol dipenderà dalla collaborazione con le forze locali e statali. La decisione cambia gli equilibri sul campo, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Lo “zar dei confini” Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis dopo l’uccisione del manifestante Alex Pretti, ha annunciato che il governo federale ritirerà «immediatamente» 700 agenti dal Minnesota, Questo lascerà circa 2 mila agenti sul campo, ha spiegato Homan, aggiungendo che il ritiro totale di Ice e Border Patrol «dipenderà dalla cooperazione con le forze dell’ordine locali e statali». Protesta contro l’Ice (Ansa). Il sindaco di Minneapolis: «Non è una de-escalation». Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha dichiarato che il ritiro di 700 militari da parte del Dipartimento per la Sicurezza Interna, annunciato da Homan, «non rappresenta una de-escalation». 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’amministrazione ha confermato che gli agenti dell’Ice resteranno nel Minnesota.

Donald Trump ha dichiarato di stare esaminando il caso dell’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis e ha aperto alla possibilità di ritirare gli agenti federali impegnati nei controlli sull’immigrazione nel Minnesota.

