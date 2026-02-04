Ritiro parziale dell’antimmigrazione dal Minnesota | quanti agenti andranno via

Il governo federale ha deciso di ritirare subito 700 agenti dal Minnesota. Lo ha annunciato Tom Homan, l’uomo che Donald Trump ha inviato a Minneapolis dopo la morte del manifestante Alex Pretti. Con questa mossa, sul territorio rimarranno circa 2 mila agenti. La decisione di ritirare altri agenti di ICE e Border Patrol dipenderà dalla collaborazione delle forze dell’ordine locali e statali, ha spiegato Homan.

Lo "zar dei confini" Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis dopo l'uccisione del manifestante Alex Pretti, ha annunciato che il governo federale ritirerà «immediatamente» 700 agenti dal Minnesota, Questo lascerà circa 2 mila agenti sul campo, ha spiegato Homan, aggiungendo che il ritiro totale di Ice e Border Patrol «dipenderà dalla cooperazione con le forze dell'ordine locali e statali». Protesta contro l'Ice (Ansa). Il sindaco di Minneapolis: «Non è una de-escalation». Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha dichiarato che il ritiro di 700 militari da parte del Dipartimento per la Sicurezza Interna, annunciato da Homan, «non rappresenta una de-escalation».

