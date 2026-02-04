Ritardi in arrivo per Borderlands 4 su Switch 2 | analisi delle cause tecniche e strategiche dietro il rinvio

Il rilascio di Borderlands 4 su Switch 2 è stato improvvisamente rinviato. Take-Two Interactive ha annunciato che lo sviluppo della versione per la console di Nintendo è stato bloccato, senza indicare una data di ripresa. La decisione arriva pochi mesi prima dell’uscita prevista, lasciando i fan del gioco e gli appassionati di Nintendo in attesa di chiarimenti. Le cause sembrano essere legate a problemi tecnici e a questioni strategiche, che hanno portato alla sospensione definitiva del progetto.

Il 4 febbraio 2026, in un comunicato ufficiale che ha scosso l'intero mondo dei videogiochi, Take-Two Interactive ha annunciato l'impossibilità di portare Borderlands 4 su Switch 2, con lo sviluppo della versione per la console ibrida di Nintendo messo in pausa a tempo indeterminato. La notizia, arrivata dopo un anno di promesse e trailer entusiasti, ha lasciato senza parole migliaia di fan che, a ottobre 2025, avevano già cancellato i pre-order con il cuore in gola, dopo che Gearbox aveva rimandato l'uscita all'ultimo minuto, giustificando il ritardo con la necessità di implementare il cross-save tra le diverse piattaforme.

