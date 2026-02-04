Da mercoledì sera, i treni sulla linea Milano–Saronno–Varese–Laveno hanno subito forti ritardi e alcuni sono stati cancellati. Il problema si è verificato a Cadorna, dove un guasto tecnico ha messo fuori uso i binari, causando disagi ai pendolari. La circolazione è rimasta ferma per diverse ore, con molti passeggeri costretti a cercare alternative. La situazione si sta ancora cercando di risolvere, mentre le ferrovie annunciano interventi per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

**** A partire dalle 18 di mercoledì 4 febbraio, la linea Milano–Saronno–Varese–Laveno è stata colpita da forti ritardi e interruzioni, causati da un malfunzionamento tecnico all’interno della stazione di Milano Cadorna. L’evento ha interessato non soltanto la direttrice verso Varese e Laveno, bensì anche la tratta verso Como, in quanto entrambe le linee si condividono parte dell’infrastruttura e il nodo di Saronno. La rete ferrotranvia italiana, nel suo tentativo di garantire un servizio regolare, ha dovuto intervenire con variazioni di percorso, cancellazioni e un significativo rallentamento dei treni, soprattutto nei momenti di punta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritardi e guasti su linea Milano-Varese: servizio interrotto a causa di malfunzionamenti a Cadorna

Questa mattina, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti sulla linea ferroviaria.

Dopo gli scioperi di sabato e lunedì, si prevedeva un miglioramento nella circolazione sulla linea Tirano-Milano Centrale.

