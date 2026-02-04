Ritardatari del Lotto | i numeri su tutte le 11 ruote aggiornati

Questa sera, i numeri ritardatari del Lotto sono stati aggiornati con i dati dell’estrazione di martedì 3 febbraio 2026. Tra i numeri più attesi c’è il 20 sulla ruota di Bari, che manca da 132 estrazioni. Ora i giocatori sono di nuovo a caccia di questa combinazione, sperando di vederla uscire presto.

I numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione, quella di martedì 3 febbraio 2026. Ecco l'elenco completo dei numeri ritardatari del Lotto, ruota per ruota, in testa il numero 20 sulla ruota di Bari che manca da 132 estrazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lotto Ritardatari

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Numeri del Lotto: La Combinazione Perfetta sulla Ruota Nazionale!

Ultime notizie su Lotto Ritardatari

Argomenti discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti e il Jackpot di oggi 30 gennaio; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 31 gennaio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 31 gennaio 2026; Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di venerdì 30 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti tre '5'.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 febbraio 2026: numeri vincenti, quote e jackpotTutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot ... virgilio.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 3 febbraio 2026: ecco tutti i numeri vincentiSi ricorda che è possibile giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. I concorsi si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Nell’estrazione di oggi non è stato centrato alcun 6 né ... giornalelavoce.it

I ritardatari estratti venerdì 30 gennaio 2026 #Lotto #ritardi #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook

#monteprandone, la fortuna fa 90: indovina il ritardatario e centra tre ambi e un terno al #lotto per più di 36mila... x.com