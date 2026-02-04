Il Popolare di Sondrio chiude il 2025 con risultati positivi. Nell’ultimo anno, la banca ha registrato un utile di quasi 648 milioni di euro, con un aumento del 12,7% rispetto al 2024. Crescono i prestiti e la fedeltà dei clienti, segno che la strategia di consolidamento sta dando i suoi frutti. La banca si conferma una delle realtà più solide del settore.

Il Popolare di Sondrio ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 647,99 milioni di euro, in crescita del 12,7% rispetto all’anno precedente, segnando un ulteriore passo in avanti nella sua strategia di consolidamento e crescita sostenibile. Il risultato è stato trainato da un miglioramento significativo della redditività della gestione finanziaria e assicurativa, che ha raggiunto 1,65 miliardi di euro, rispetto ai 1,46 miliardi del 2024. Anche il margine di intermediazione è aumentato leggermente, portandosi a 1,69 miliardi, grazie a un incremento del margine di interesse che ha superato il 1%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risultati preliminari 2025: il Popolare di Sondrio segna crescita nei prestiti e nella fedeltà clienti

Approfondimenti su Popolare di Sondrio

Ultime notizie su Popolare di Sondrio

