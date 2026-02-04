Rissa di fine anno Due persone ai domiciliari

Dopo la maxi rissa avvenuta il 29 dicembre nell’area di servizio di Sant’Andrea delle Fratte, le autorità hanno deciso di intervenire. Due persone sono state messe ai domiciliari, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri coinvolti. La scena, che ha attirato l’attenzione di molti passanti, si è conclusa con alcuni feriti e diversi danni alle strutture. La polizia ha già ascoltato testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per fare luce sui fatti.

Nuovi provvedimenti dopo la maxi rissa del 29 dicembre nell’area di servizio di Sant’Andrea delle Fratte. Su richiesta della Procura della Repubblica, il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre cittadini albanesi, di 31, 41 e 45 anni che, secondo le indagini, avrebbero preso parte allo scontro tra due gruppi di persone. Nell’immediatezza, l’intervento di carabinieri e polizia aveva permesso di bloccare undici persone, di età compresa tra i 19 e i 31 anni, di origine albanese, macedone e romena, cinque delle quali con precedenti di polizia, residenti tra Montegabbione, Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Tavernelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa di fine anno. Due persone ai domiciliari Approfondimenti su SantAndrea Delle Fratte Rissa nell'area di servizio, nuovi arresti: due quarantenni ai domiciliari Due quarantenni sono stati messi agli arresti domiciliari dopo una rissa scoppiata nella serata del 29 dicembre a Sant'Andrea delle Fratte, vicino Perugia. Traffico di stupefacenti e armi clandestine, otto persone in carcere e due ai domiciliari Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Rissa di capodanno in piazza Duomo a Firenze / 1 Ultime notizie su SantAndrea Delle Fratte Argomenti discussi: Rissa di fine anno, altri due identificati; Rissa di fine anno. Due persone ai domiciliari; La rissa di Capodanno con una donna ferita: denunciate 4 persone; Rissa nell'area di servizio, nuovi arresti: due quarantenni ai domiciliari. Rissa e tentato omicidio a Torino, la Procura chiede dieci condanne per le violenze di fine maggio in zona AuroraIn aula a Torino il processo sugli scontri del 28 maggio 2025: bastoni, mazze e un’auto usata per inseguire, sentenza attesa a marzo ... giornalelavoce.it Nuova rissa fra tifosi in città dopo la fine di Napoli-Chelsea. Una scena che fa tristemente il paio con l’agguato ad alcuni supporter inglesi registrato all’alba del match di Champions. Video nel primo commento - facebook.com facebook #ChelseaWestHam, che rissa nel finale! Adama #Traoré fa scoppiare il finimondo #SkySport #SkyPremier #PremierLeague x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.