Risotto attaccato alla pentola come rimuoverlo

Da dilei.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, mentre una famiglia cucina, un problema si presenta all’improvviso: il risotto si attacca alla pentola. L’odore forte di amido tostato si diffonde nell’aria, facendo capire che qualcosa non sta andando come previsto. La cucina si riempie di quell’odore pungente, e tutti si rendono conto che bisogna agire in fretta per salvare il piatto e pulire la pentola.

L’odore arriva sempre un attimo prima della consapevolezza. Stiamo chiacchierando, convinte di avere la situazione sotto controllo, e improvvisamente quel sentore acre di amido tostato invade la cucina. Il risotto ci ha tradito. O meglio, siamo state noi a distogliere lo sguardo quel tanto che basta per permettere ai chicchi di saldarsi sul fondo. Alziamo il coperchio e la scena è abbastanza desolante: una crosta scura sembra essere diventata parte integrante del metallo. Purtroppo, il riso è ricco di amido, e quando brucia tende ad attaccarsi alle superfici, resistendo ai normali tentativi di pulizia. 🔗 Leggi su Dilei.it

risotto attaccato alla pentola come rimuoverlo

© Dilei.it - Risotto attaccato alla pentola, come rimuoverlo

Approfondimenti su Risotto Pentola

Dal risotto alla milanese alla michetta dessert: il menù della cena per il comitato olimpico a Brera

Questa sera, il comitato olimpico ha scelto di cenare a Brera, dove il menù ha mescolato piatti della tradizione e innovazione.

Risotto alla milanese Knorr richiamato: ecco i lotti da non consumare

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

FAGIOLI alla Messicana CON RISO e Pollo

Video FAGIOLI alla Messicana CON RISO e Pollo

Ultime notizie su Risotto Pentola

risotto attaccato alla pentolaRisotto attaccato alla pentola, come rimuoverloL’odore arriva sempre un attimo prima della consapevolezza. Stiamo chiacchierando, convinte di avere la situazione sotto controllo, e improvvisamente quel sentore acre di amido tostato invade la ... dilei.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.