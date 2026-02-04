risotto attaccato alla pentola come rimuoverlo

Questa sera, mentre una famiglia cucina, un problema si presenta all’improvviso: il risotto si attacca alla pentola. L’odore forte di amido tostato si diffonde nell’aria, facendo capire che qualcosa non sta andando come previsto. La cucina si riempie di quell’odore pungente, e tutti si rendono conto che bisogna agire in fretta per salvare il piatto e pulire la pentola.

L’odore arriva sempre un attimo prima della consapevolezza. Stiamo chiacchierando, convinte di avere la situazione sotto controllo, e improvvisamente quel sentore acre di amido tostato invade la cucina. Il risotto ci ha tradito. O meglio, siamo state noi a distogliere lo sguardo quel tanto che basta per permettere ai chicchi di saldarsi sul fondo. Alziamo il coperchio e la scena è abbastanza desolante: una crosta scura sembra essere diventata parte integrante del metallo. Purtroppo, il riso è ricco di amido, e quando brucia tende ad attaccarsi alle superfici, resistendo ai normali tentativi di pulizia. 🔗 Leggi su Dilei.it

