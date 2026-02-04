Risoluzione opposizioni sulla Sicurezza

Da servizitelevideo.rai.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa pomeriggio alle 16, i gruppi di opposizione hanno presentato una risoluzione unitaria sulla questione sicurezza. A comunicarlo è stato il capogruppo M5s al Senato, Patuanelli, che ha annunciato l’accordo tra le forze di opposizione. Ora si aspetta che venga discussa in aula.

16.00 E' pronta la Risoluzione unitaria delle opposizioni sul tema della sicurezza. Lo ha annunciato il capogruppo M5s al Senato, Patuanelli. La Risoluzione, che vede Patuanelli come primo firmatario, contiene 11 impegni chiesti al governo. Tra questi, ha detto il leader M5s Conte, la procedibilità d'ufficio per scippi e furti. Firmata da Pd, M5s, Avs e Iv è stata depositata in Aula dopo l'informativa del ministro dell'Interno Piantedosi sulle violenze a Torino.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Sicurezza Risoluzione

Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioni

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione ristretta tra i vertici di governo.

Askatasuna, al Senato opposizioni lavorano a possibile risoluzione comune

Le opposizioni al Senato stanno discutendo un documento condiviso per rispondere alle dichiarazioni del ministro Piantedosi sugli scontri a Torino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meloni chiama le opposizioni: Unità sulla sicurezza o scontro aperto

Video Meloni chiama le opposizioni: Unità sulla sicurezza o scontro aperto

Ultime notizie su Sicurezza Risoluzione

Argomenti discussi: Meloni alle opposizioni, sulla sicurezza una risoluzione unitaria; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Sicurezza, appello di Meloni alle opposizione per una risoluzione unitaria. Restano nodi sul Ddl; Scontri Askatasuna a Torino, Meloni a opposizioni: Sulla sicurezza risoluzione unitaria.

risoluzione opposizioni sulla sicurezzaSicurezza, mozione unitaria delle opposizioni: Interventi fuori dalla Costituzione. Piantedosi: Serve il fermo preventivoIl testo chiede undici impegni all'esecutivo: dallo stop della decretazione d'urgenza al rientro degli agenti impegnati in Albania. Il ministro in Aula: Indegno accusarci di aver organizzato le viole ... ilfattoquotidiano.it

risoluzione opposizioni sulla sicurezzaPd, M5s, Iv e Avs presentano una mozione unica sulla sicurezza: Meloni usa i fatti di Torino come una clavaDopo le comunicazioni di Piantedosi in Senato, il campo largo si presenta unito per contestare, punto per punto, i principali provvedimenti che il governo vorrebbe inserire nel decreto Sicurezza. Dal ... ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.