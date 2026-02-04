Risoluzione opposizioni sulla Sicurezza

Questa pomeriggio alle 16, i gruppi di opposizione hanno presentato una risoluzione unitaria sulla questione sicurezza. A comunicarlo è stato il capogruppo M5s al Senato, Patuanelli, che ha annunciato l’accordo tra le forze di opposizione. Ora si aspetta che venga discussa in aula.

16.00 E' pronta la Risoluzione unitaria delle opposizioni sul tema della sicurezza. Lo ha annunciato il capogruppo M5s al Senato, Patuanelli. La Risoluzione, che vede Patuanelli come primo firmatario, contiene 11 impegni chiesti al governo. Tra questi, ha detto il leader M5s Conte, la procedibilità d'ufficio per scippi e furti. Firmata da Pd, M5s, Avs e Iv è stata depositata in Aula dopo l'informativa del ministro dell'Interno Piantedosi sulle violenze a Torino.

