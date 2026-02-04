Riscatto Marchetti | Abbiamo tutto per fare bene ora dobbiamo dimostrarlo

Da today.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di un giorno dalla fine del mercato, il direttore sportivo del Torino Stefano Marchetti fa il punto della situazione. Dopo aver inserito nuovi giocatori, ora la squadra deve mettere in pratica tutto ciò che ha lavorato. Marchetti è deciso: “Abbiamo tutto per fare bene, ora dobbiamo dimostrarlo”. La società punta a risalire la classifica, ma il vero banco di prova sarà già nelle prossime partite.

Il direttore generale del Cittadella richiama la squadra ad un grande senso di responsabilità e presenta gli acquisti delle ultime ore di mercato come Stronati, Zilio e Perretta A mente fredda e a più di ventiquattro ore dalla chiusura del mercato, il direttore sportivo granata Stefano Marchetti analizza la sessione di trattative, il momento della squadra e i nuovi innesti. «Questa sessione non mi è piaciuta particolarmente, ma ho fatto quello che dovevo fare». Alla domanda se il malumore fosse legato alla necessità di intervenire su una rosa in difficoltà, Marchetti precisa: «È stato un mercato complicato, come spesso accade, ma al di là del numero di entrate e uscite conta costruire una squadra funzionale.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Riscatto Marchetti

Zielinski a Sky: «Abbiamo tutto per vincere oggi, ci interessa una sola cosa. Ora sto bene!»

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha commentato le aspettative prima della partita contro il Genoa.

Olimpia Regium, l’ora del riscatto: "Dobbiamo tornare a far punti"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.