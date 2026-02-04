Riposo negato a lavoratrice disabile La donna fa causa all’azienda e ottiene turni più sostenibili
La storia di una lavoratrice disabile che ha scelto di fare causa alla sua azienda fa discutere. La donna, dopo aver subito turni troppo pesanti e poco sostenibili, ha deciso di agire per tutelare i suoi diritti. Ora, grazie alla sua azione, ha ottenuto turni più equilibrati e meno stressanti, dimostrando che il rispetto delle condizioni di lavoro è fondamentale per tutti.
di Anna Bellocchi Il diritto al lavoro non può prescindere dalla dignità umana e dalla salute della persona. A ribadirlo è l’importante vittoria legale ottenuta da una dipendente disabile riminese, a cui a dicembre è stato riconosciuto il diritto a una turnazione di lavoro compatibile con il suo stato di salute. La vicenda risale al marzo 2024, quando la riminese, affetta da diverse patologie, si era vista negare dal proprio datore di lavoro una distribuzione oraria su cinque giornate settimanali di lavoro, che le garantisse due giorni di recupero psicofisico. Una richiesta, la sua, formulata sul principio giuridico di " accomodamento ragionevole ", il cui rifiuto "senza valide ragioni configura una discriminazione in base alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ripresa dalla normativa comunitaria e nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
