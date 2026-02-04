Riparte il Carnevale Domese | tutti gli appuntamenti in programma

Questa mattina, gli organizzatori hanno annunciato il ritorno del Carnevale Domese, che quest’anno si svolgerà dal 6 febbraio. La festa si aprirà ufficialmente sabato 7 febbraio alle 12, con una cerimonia in piazza. Da quel momento, per diverse settimane, i cittadini potranno partecipare a sfilate, eventi e momenti di festa, tutti rigorosamente in maschera. La città si prepara ad accogliere visitatori e residenti per un carnevale ricco di appuntamenti e colori.

Dal 6 febbraio prendono il via i festeggiamenti dell'edizione 2026 del Carnevale domese.L'apertura ufficiale del carnevale del capoluogo ossolano sarà sabato 7 febbraio, a partire dalle 12. Tra gli eventi in programma, poi, non può mancare la tradizionale "Pulenta e Sciriuii" in piazza Mercato.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Carnevale Domese Maschere e carri allegorici. C’è il carnevale dei ragazzi. Tutti gli appuntamenti Questa mattina Montevarchi si prepara a celebrare il Carnevale dei Ragazzi, arrivato alla sua 71esima edizione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carnevale Domese Argomenti discussi: Riparte il Carnevale Domese: tutti gli appuntamenti in programma. ------------------------------------------------ Il Carnevale Domese torna a Domodossola con tutta la sua tradizione ultracentenaria! Dal 6 al 17 febbraio 2026 la città si anima con , facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.