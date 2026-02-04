Rinvio a giudizio per l’incidente mortale di un bambino di nove anni a Ozieri

Questa mattina la procura ha deciso di rinviare a giudizio i responsabili dell’incidente che ha causato la morte di Gioele Putzu, il bambino di nove anni morto schiacciato da una porta da calcetto a Ozieri il 14 settembre scorso. La famiglia del ragazzo chiede giustizia e si aspetta che si faccia luce su cosa sia davvero successo in quel campo sportivo.

**Lead dell'articolo** Gioele Putzu, un bambino di nove anni, è morto schiacciato da una porta da calcetto in un campo sportivo a Ozieri, in Sardegna, il 14 settembre 2024. La sua tragica morte, avvenuta durante un momento di festa – il concerto di Fedez era previsto per lo stesso pomeriggio – ha innescato un processo penale in cui il dirigente dell'Atletico Ozieri è stato ritenuto responsabile per omicidio colposo. A pochi giorni di distanza, la Procura di Sassari ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio, e l'udienza preliminare è stata condotta davanti al gip Sergio De Luca. Il caso, ormai protagonista di dibattiti locali e di una forte reazione civile, si apre alla fase processuale, con l'obiettivo di accertare se l'incidente fosse stato causato da una mancata attenzione o da una violazione delle norme igienico-sanitarie o di sicurezza.

