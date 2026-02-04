Rinnovo McTominay in cima alle priorità | pronto l’aumento
Il Napoli punta a blindare Scott McTominay. La società ha deciso di accelerare sui rinnovi e si sta preparando a offrire un aumento al centrocampista. La trattativa è tra le priorità di questa fase di mercato, e si pensa che il club voglia chiudere l’accordo quanto prima, per evitare sorprese o inserimenti di altri club. L’obiettivo è rafforzare la squadra e mantenere il giocatore, che sta trovando sempre più spazio in campo.
Il Napoli ha già individuato il primo dossier da affrontare sul fronte rinnovi: quello legato a Scott McTominay, diventato in pochi mesi uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra. L’ingaggio attuale, pari a 3 milioni netti più bonus, è destinato a essere rivisto al rialzo alla luce dell’impatto avuto dal centrocampista scozzese in maglia azzurra. “Scott McTominay è l’anima guerriera del Napoli, il simbolo di un progetto sempre più ambizioso. Il prossimo mese i suoi agenti sono attesi in città per entrare nel vivo di un rinnovo che vogliono tutti, società e tifosi. E lo stesso Scott, sempre più orgoglioso di indossare la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Pronto il rinnovo di McTominay: contratto fino al 2031
Il Napoli ha annunciato il rinnovo del contratto di Scott McTominay, che sarà legato al club fino al 2031.
