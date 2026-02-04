Rimprovera il figlio e finisce a processo per maltrattamenti | Minacciato con un cacciavite al petto

Un genitore si trova davanti a un giudice dopo aver rimproverato il figlio di 11 anni. La scena sarebbe degenerata in una minaccia con un cacciavite al petto del bambino. Ora il padre rischia il processo per maltrattamenti.

Un rimprovero per questioni scolastiche sarebbe sfociato in un episodio di minaccia nei confronti del figlio di 11 anni. Padre, marocchino, a processo davanti al tribunale di Viterbo dopo essere stato denunciato dalla ex moglie per maltrattamenti e mancato pagamento degli alimenti: ha usato un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

