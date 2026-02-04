Rimosso l’affresco di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina Il parroco | Venivano qui per quello

La chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma ha deciso di togliere l’affresco che raffigurava Giorgia Meloni. Il parroco spiega che molte persone venivano lì per vedere quel dipinto. La decisione è stata presa per motivi pratici, nonostante l’immagine fosse molto nota. Ora il quadro non è più visibile ai fedeli che frequentano la basilica.

Due motivi hanno portato alla rimozione del dipinto che ricordava la premier Giorgia Meloni all’interno della Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il primo è che era «divisivo»; il secondo, invece, è stata la conseguenza della notizia: «C’era una processione di persone che veniva per vederlo non per ascoltare la messa o pregare. non era possibile». A dirlo è stato il parroco, monsignor Daniele Micheletti. Sarebbe stato il Vaticano stesso a chiedere a Bruno Valentinetti - autore (nel 200o) e restauratore (nel 2025) dell’opera - di procedere per oscurare il volto dell’angelo. Un volto che, secondo Valentinetti, «non era la premier». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

