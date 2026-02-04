Rikishi | Sono sollevato nel vedere che la WWE ha finalmente permesso a Solo Sikoa di essere se stesso

Rikishi si dice sollevato nel vedere che la WWE ha concesso a Solo Sikoa di essere se stesso. Il padre, leggenda della WWE, ha commentato che l’ultimo periodo del figlio è stato difficile, con alti e bassi. Ora, con il nuovo ruolo di capo tribù, Sikoa sembra aver trovato la sua strada, e il padre non nasconde la sua soddisfazione.

Agli occhi di suo padre, il membro della WWE Hall of Fame Rikishi, la carriera di Solo Sikoa è stata altalenante da quando si è incoronato nuovo capo tribù dopo Roman Reigns. Tuttavia, molti fan sono stati intrattenuti dalle sue buffonate durante la sua attuale carriera, e Rikishi ora afferma di essere finalmente soddisfatto di come la WWE ha iniziato a rappresentare Solo durante la faida tra MFT e Wyatt Sicks. "Penso che Solo abbia trovato se stesso. È bello poter lasciare che Solo sia Solo", ha affermato durante un episodio del suo podcast "Off The Top", prima di elogiare il segmento promozionale di Solo contro Wyatt Sicks.

