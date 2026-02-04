Rider l?identikit dei lavoratori nel Salento | Giovani italiani e istruiti

I rider nel Salento sono principalmente giovani, italiani e istruiti. Con un’app in mano, si muovono tra le strade sotto il sole o sotto la pioggia, a tutte le ore del giorno e della notte. Pedalano, guidano scooter e moto per consegnare pasti e bibite rispettando i tempi. Sono lavoratori spesso invisibili, ma ormai parte integrante della vita quotidiana della regione.

Gestito da un'app, scappa via sotto il sole o la pioggia, a tutte le ore, per le vie della città in sella a bici, scooter o motociclette per consegnare in tempo utile pasti e bibite a domicilio. Con un contratto precario, privo di tutele tutela, quasi sempre giovane, istruito, italiano e a tempo pieno. È il profilo del rider medio attivo a Lecce. Lo ha tracciato l'organizzazione sindacale FeLSA Cisl Puglia, analizzando un campione composto da 72 lavoratori, ovvero oltre i due terzi dei rider operativi nel capoluogo salentino. Una categoria di lavoratori che al pari di molte altre ha assunto le connotazioni di un vero e proprio fenomeno sociale, per la sua sempre più assidua presenza nella vita quotidiana dei cittadini, ma soprattutto per le condizioni di lavoro estreme che ne disciplinano l'attività in Puglia come nel resto del mondo.

