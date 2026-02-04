Richard Romagnoli | C’è un bisogno urgente di serenità e il silenzio guarisce

Richard Romagnoli invita a cercare la serenità e il silenzio come rimedi urgenti. Secondo lui, il rumore e le chiacchiere vuote non portano da nessuna parte. Basta con il chiacchiericcio incessante, bisogna ascoltare di più e trovare momenti di calma. Romagnoli sottolinea che il silenzio può aiutare a guarire e a ritrovare sé stessi.

Già nella prima metà del Novecento Martin Heidegger ci metteva in guardia dalle vuote chiacchiere, un bla bla incessante che non dice nulla, invitandoci a rivolgerci alla parola autentica. Oggi, che il rumore si è fatto ancora più assordante, fuori e dentro di noi, Richard Romagnoli ci invita a trovare il silenzio, a far tacere il chiacchiericcio intorno a noi e nella nostra mente, a mettere cioè in pausa il frastuono che non ci dà mai un attimo di pace. E lo fa con il libro, Il silenzio che guarisce. Come calmare la tua mente per ritrovare la pace interiore, edito da Edizioni Sonda. Richard Romagnoli, Il silenzio che guarisce Acquista su Amazon Abbiamo chiesto a Richard Romagnoli in che senso “il silenzio guarisce” e come possiamo raggiungere anche noi quella calma che fa bene e che sembra così difficile da trovare. 🔗 Leggi su Dilei.it

Richard Romagnoli evidenzia come il sovraccarico di stimoli possa affaticare il nostro cervello.

Il nostro cervello è come un ascensore progettato per sei persone in cui ne entrano quindici, va in crash. Il silenzio è una necessità biologica: i consigli dello ...Le Feste promettono riposo e consegnano spesso il contrario. Il calendario parla di pausa, ma la mente resta accesa: organizzare pranzi, rispondere ai messaggi, tenere insieme famiglie e aspettative. ilfattoquotidiano.it

