Riaperta la via Primo Maggio Dopo la voragine dell’alluvione

Dopo tre mesi di chiusura, via Primo Maggio è stata finalmente riaperta al traffico. I lavori per ripristinare la tubazione sotto la strada, danneggiata dall’alluvione e dalla voragine, sono terminati. Ora i residenti e i pendolari possono tornare a usare la strada senza più i divieti.

E’ stata riaperta al traffico via Primo Maggio dopo tre mesi di chiusura dovuti ai lavori per il ripristino della tubazione sotto la strada che raccoglie le acque del rio della Badia. Si è conclusa la seconda fase dell’intervento attuato dal Comune su una profonda voragine verificatasi durante i giorni dell’alluvione del novembre 2023. La prima fase dell’intervento ha riguardato la sostituzione della tubazione nel tratto in cui si era verificata la voragine mentre la seconda fase, appena completata, riguarda un tratto di tubazione contiguo il cui stato di degrado era stato constatato durante i lavori della prima fase. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riaperta la via Primo Maggio. Dopo la voragine dell’alluvione Approfondimenti su Primo Maggio Riapertura Via libera per Lucciano. Riaperta dopo l’alluvione: "Grazie per la pazienza" Dopo il recente evento alluvionale di novembre 2023, via di Lucciano è stata riaperta al transito. Voragine a Bagnoli, riaperta la strada: l'intervento dei tecnici Dopo il crollo di ieri, oggi via Nuova Bagnoli è stata riaperta al traffico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Primo Maggio Riapertura Argomenti discussi: Riaperta la via Primo Maggio. Dopo la voragine dell’alluvione; Ripristinata la viabilità in via Dalmazia – 27 gennaio 2026; Parcheggi di via Consolare Pompea, domani la riapertura; Firenze, cede tombino in via de' Pucci: temporaneamente chiusa e poi riaperta l'importante direttrice dei bus in centro. Riaperta la via Primo Maggio. Dopo la voragine dell’alluvioneLa strada aveva ceduto a novembre del 2023, poi erano iniziati i lavori per ripristinare i servizi. Ora si è conclusa la seconda fase. Sistemata la tubazione che raccoglie le acque del rio della Badia ... msn.com Via dell’Amore riaperta a maggioÈ attesa per maggio la riapertura del primo tratto della Via dell’Amore, lo storico itinerario a picco sul mare chiuso dal 2012 a causa di una frana. Ad annunciarlo, il presidente regionale Giovanni ... lanazione.it La sera del 14 ottobre, tra piazza Primo Maggio e largo delle Grazie, vennero arrestati Marco Chiopris, 45enne di Buja, e Jan Gavino Pozzobon, 49enne di Feltre. L’accusa nei loro confronti era di violenza e resistenza a pubblico ufficiale continuata e pluriaggr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.