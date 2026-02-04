Nei prossimi mesi, 5 milioni di euro arriveranno per migliorare la rete di irrigazione lungo la riviera dell’Adige. I fondi serviranno a realizzare nuove derivazioni e a rendere più efficiente l’approvvigionamento idrico tra Rovigo, San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani. Un intervento che punta a facilitare l’attività agricola e a risolvere i problemi di approvvigionamento in questa zona.

Cinque milioni di euro sono in arrivo per modernizzare la rete di irrigazione lungo la riviera dell’Adige, nell’area compresa tra Rovigo, San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani. Il finanziamento, erogato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è il primo stralcio di un progetto strategico per l’agricoltura del territorio polesano. L’intervento riguarda sei delle dieci derivazioni previste dal piano complessivo, che interesserà circa 5.800 ettari di terreno coltivato. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema idrico, ridurre le perdite d’acqua e ottimizzare la distribuzione in un’area che dipende fortemente dal flusso del fiume Adige per le coltivazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rete di irrigazione, in arrivo 5 milioni per le derivazioni lungo la riviera dell’Adige: «Investimen

Approfondimenti su Riviera Adige

Dopo la nevicata dell’Epifania, il 6 gennaio, Geat ha continuato gli interventi di gestione della neve lungo la Riviera.

A Sarzana, come in altre aree della provincia spezzina, alcune infrastrutture ferroviarie mostrano segni di abbandono e carenze di servizi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Riviera Adige

Argomenti discussi: Rete di irrigazione, in arrivo 5 milioni per le derivazioni lungo la riviera dell'Adige: Investimento strategico per l'agricoltura; Un nuovo piano per l’irrigazione; Crisi idrica al Sud: invasi ancora sotto pressione; La Grecia chiede aiuto all’imperatore Adriano: Atene ripristina un acquedotto romano del II secolo d.C. per...

Rete di irrigazione, in arrivo 5 milioni per le derivazioni lungo la riviera dell'Adige: «Investimento strategico per l'agricoltura»ROVIGO - Ben 5 milioni di euro consentiranno di avviare i lavori di miglioramento della rete di irrigazione polesana partendo dall'area compresa tra Rovigo e Pettorazza Grimani. Il ... ilgazzettino.it

L’irrigazione dell’orto botanico di Palermo ha una storia anticaAlla fine dell’inverno anomalo dello scorso anno, dopo quasi dieci mesi senza pioggia, i cunnutti dell’orto botanico di Palermo iniziarono a riempirsi di acqua prelevata dai pozzi. Cunnutti è il nome ... ilpost.it

Il piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR ha erogato ingenti fondi per la manutenzione, tra le altre cose, della rete irrigua. Ciò ha spinto quasi tutti i consorzi di irrigazione ad intensificare la campagna di manutenzione invernale della rete di distribuzione - facebook.com facebook