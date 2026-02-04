Residuato bellico sulla linea ferroviaria accertamenti per capire da dove arrivava la bomba ritrovata

La polizia di Rimini sta verificando da dove provenisse la bomba d'aereo da 25 libbre trovata martedì mattina lungo la linea ferroviaria. La bomba, di fabbricazione inglese e risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ha messo in allarme le forze dell’ordine. Ora gli esperti cercano di capire come sia finita lì e se ci siano rischi ancora nascosti.

Approfondimenti su Residuato Bellico

È stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Rimini e Riccione dopo il ritrovamento di un ordigno bellico sui binari.

