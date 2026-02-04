Replica La Promessa in streaming puntata 4 febbraio 2026 | Video Mediaset

Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, va in onda su Mediaset la nuova puntata di La Promessa. Curro decide di dire a Pia che devono dissotterrare la salma di Jana per scoprire come è morta. La scena si svolge tra tensione e mistero, mentre i personaggi cercano risposte su un caso che ha sconvolto tutti.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 febbraio 2026  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Curro dice a Pia che devono dissotterrare la salma di Jana per scoprire come è morta. Pia è contraria. Simona dice ad Antonio che non l’aveva abbandonato ma Antonio è convinto del contrario. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

