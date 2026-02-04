Remigrazione la carica dei centomila | Lombardia locomotiva sorpresa nelle regioni rosse

In Lombardia, la raccolta firme per la proposta sulla remigrazione ha preso velocemente il volo. In meno di una settimana, sono state raggiunte 100.000 sottoscrizioni, superando di gran lunga l’obiettivo minimo di 50.000 firme in sei mesi. La regione si conferma una delle più attive su questa iniziativa, mentre molte altre aree, solitamente considerate più conservatrici, sorprendono con numeri significativi. I promotori del progetto si preparano a portare la richiesta in Parlamento, certi di aver già ottenuto un sostegno forte e diffuso.

Roma, 4 feb – Cinquantamila firme solamente il primo giorno. Obiettivo minimo – quello fissato dalla legge per portare una proposta popolare in Parlamento – da raggiungere in sei mesi ma doppiato in meno di una settimana, centomila sottoscrizioni toccate nella serata di ieri. Tutte on-line, in quanto i banchetti informativi, dove sarà possibile fare la propria parte in formato cartaceo, prenderanno il via solamente tra una decina di giorni. Che l’argomento della Remigrazione fosse davvero tanto cool anche in Italia lo si era già intuito nei mesi scorsi scrollando qua e là su Facebook, Instagram e dintorni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

