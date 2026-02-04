Relitto di aereo da guerra del 1943 scoperto nei fondali di Brucoli indizi su missione mai raccontata

Gli escursionisti subacquei hanno scoperto un relitto di aereo da guerra risalente al 1943 nei fondali di Brucoli, vicino a Capo Campolato. Il velivolo è parzialmente sepolto sotto la sabbia e mostra segni di battaglia. La scoperta potrebbe svelare dettagli di una missione militare mai raccontata prima, ma ancora ci sono molti misteri da chiarire. Le autorità stanno verificando se si tratti di un reperto storico o se ci siano rischi per la navigazione. La zona è stata chiusa temporaneamente alle immersion

Sotto il velo grigio del Mediterraneo, a circa un miglio dalla punta di Capo Campolato, nei fondali di Brucoli, è emerso un frammento di storia che sembrava destinato a restare sepolto per sempre. Un Douglas C-47, l'iconico aereo da trasporto americano della Seconda guerra mondiale, è stato ritrovato in condizioni sorprendenti, ancora in assetto di volo, seppur parzialmente distrutto dal tempo e dai venti sottomarini. L'annuncio è arrivato il 3 febbraio 2026, ma l'emozione del ritrovamento è ancora fresca, come se il mare avesse deciso di restituire un segreto custodito per ottant'anni. L'aeroplano, che si trova a circa 35 metri di profondità, giace su un fondale fangoso e pianeggiante, quasi immerso in un sonno eterno, con la fusoliera scoperchiata per tutta la sua lunghezza, come se il cielo lo avesse abbandonato in un gesto di silenzio.

