Reggio Calabria camionista 44enne italiano esibisce carta d' identità rilasciata in Repubblica Ceca | arrestato

Un uomo di 44 anni è stato fermato sulla A2 a Reggio Calabria mentre viaggiava con una carta d'identità falsa, rilasciata in Repubblica Ceca. Quando gli agenti hanno controllato i documenti, hanno scoperto che erano falsi e lo hanno arrestato. Ora è sotto obbligo di firma, in attesa di ulteriori decisioni.

È stato convalidato l'arresto di un uomo di 44 anni domiciliato a Vibo Valentia, fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo sull'Autostrada A2 del Mediterraneo. L'uomo è stato trovato in possesso di documenti falsi mentre guidava un autotreno, e nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di firma. L'operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli sul traffico pesante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto e i controlli Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto è avvenuto nei giorni scorsi nell'ambito di un servizio di vigilanza lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo.

