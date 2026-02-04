Referendum via libera della Camera al dl con 151 voti a favore

La Camera ha approvato il decreto con 151 voti a favore e 106 contro. Ora il testo passa all'esame del Senato. La decisione arriva dopo una lunga seduta, con la maggioranza che ha spinto per l’approvazione e l’opposizione che si è opposta con fermezza. Il prossimo passo sarà verificare se il Senato confermerà il via libera definitivo.

Con 151 voti favorevoli e 106 voti contrari la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. Il testo passa ora all’esame di palazzo Madama. Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Nelle stesse date si voterà anche per le elezioni suppletive della Camera dopo le dimissioni dei leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci, rispettivamente nel governatore del Veneto e neo assessore alle Imprese e al commercio della stessa regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, via libera della Camera al dl con 151 voti a favore Approfondimenti su Referendum ViaLibera Dl economia: via libera della Camera con 137 sì La Camera ha approvato il Dl economia con 137 voti favorevoli, 89 contrari e 7 astensioni. Dl lavoro: via libera della Camera con 143 sì La Camera approva il DL sicurezza nei luoghi di lavoro con 143 voti favorevoli, segnando un passo importante per la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Arriva il referendum giustizia sulla “separazione delle carriere”: votare sì o votare no Ultime notizie su Referendum ViaLibera Argomenti discussi: Il TAR ha respinto il ricorso che voleva spostare la data del referendum sulla giustizia; I giudici bocciano, ma apprezzano. Il nodo della Cassazione; REFERENDUM GIUSTIZIA: TAR LAZIO RESPINGE RICORSO. CONFERMATE LE DATE DEL 22-23 MARZO. DEPOSITATE IN CASSAZIONE OLTRE 550.000 FIRME RACCOLTE DAI CITTADINI; Vallecrosia al mare va a referendum: ok della Regione a cambiare nome per acchiappare turisti. Referendum, bocciato il ricorso al Tar: via libera al voto il 22 e 23 marzoROMA- I giudici della Sezione Seconda Bis del Tar del Lazio hanno respinto la richiesta di sospensiva della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12.1.2026, con cui è st ... irpinianews.it Referendum sulla filovia in salita, per la maggioranza si rischia il danno erariale. Poli: Necessario correggere il regolamentoLECCE - La maggioranza non darà il via libera al referendum sul potenziamento della filovia, senza prima correggere il regolamento, che è in contrasto con lo ... corrieresalentino.it Votare “Si” al referendum per avere un’Italia più libera #3febbraio #taranto #referendum #politica #cosmopolis_media - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia : se vince il Si magistratura meno libera. #Avs #IoVotoNO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.