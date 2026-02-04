La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si dice convinta che il No vincerà alle urne. Secondo lei, senza quorum, la vittoria dipenderà semplicemente da chi riuscirà ad alzare di più la mano dei cittadini. Il Pd si prepara a scendere in campo in tutto il paese, sostenendo il Comitato Civico per il No e cercando di convincere più persone possibile a votare contro la riforma.

“Questo è un referendum senza quorum e vincerà chi porterà più persone a votare. Il Pd sarà impegnato in tutti territori al fianco del Comitato Civico per il No. Tante persone non hanno ancora capito su cosa si vota. La prima cosa da dire è che questa riforma non è per addetti ai lavori e non riguarda i magistrati, ma tocca i diritti di tutti”. Lo dice Elly Schlein a Pescara, alla prima iniziativa per il No al referendum del Pd. “C’è un disegno più complessivo che ci preoccupa. Mettete insieme questa riforma con l’autonomia differenziata che avrebbe aperto ulteriori fratture al Sud e poi il premierato: un unicum al mondo, un sistema che accentra il potere nelle mani di chi governa a scapito delle prerogative del Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Referendum, Schlein: ‘il NO vincerà”

Approfondimenti su Referendum Schlein

A Roma, Elly Schlein torna a sottolineare che il risultato del referendum dipenderà dalla partecipazione.

In un contesto politico caratterizzato da continui cambiamenti, le affermazioni di Bettini sollevano questioni sulla stabilità democratica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Referendum giustizia, Mieli: “Voterò sì”

Ultime notizie su Referendum Schlein

Argomenti discussi: Referendum, Schlein: Inizia la campagna per spiegare il nostro No; Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Referendum giustizia, Elly Schlein: Casapound? Chi vota sì non è ben accompagnato; La campagna del Pd per il referendum: CasaPound vota sì, votate no. Ma nel 2016 Schlein votava come loro.

Elly Schlein arriva a Pescara per la campagna per il No al Referendum giustizia(Agenzia Vista) Elly Schlein arriva a Pescara nella sala consiliare del Comune di Pescara da dove partirà la campagna del Partito democratico ... stream24.ilsole24ore.com

Schlein sulla card dei Sì: Casapound voterà come loro, non sono ben accompagnatiQuelli del Sì dicono che i violenti di Torino votano No? Veramente a votare Sì sono anche i neofascisti di Casapound, con lo slogan 'Falli piangere'. Quelli che votano Sì non mi sembrano ben accompag ... ilfattoquotidiano.it

Elly Schlein votò no al referendum di Renzi insieme a Casapound, Meloni e Salvini. Ma nessuno si sognò di darle della fascista per questo x.com

Referendum giustizia, Elly Schlein: "Casapound Chi vota sì non è ben accompagnato" #dimartedì facebook