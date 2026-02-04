La campagna del Partito Democratico sta scatenando forti polemiche. Secondo Picierno, il tono usato dal Pd per sostenere il Sì al referendum del 22-23 marzo è troppo forte e offensivo. La deputata critica le parole usate, che accusano chi voterà in modo diverso di fascismo. La discussione si fa calda e il rischio di creare tensioni aumenta.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La linea comunicativa del Pd che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del PD sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e populista". Lo scrive sui social la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno, del Pd. "La Costituzione si difende soprattutto non violentandone i principi, tra cui quello del referendum confermativo su cui gli elettori devono esprimersi nel merito, senza trasformarlo in una contesa politica sul governo in carica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Picierno, 'campagna Pd gravemente insultante e svilente'

A pochi mesi dal referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, il Consiglio dei ministri ha fissato le date per le consultazioni, previste per il 22 e 23 marzo 2026.

Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, ha partecipato a un incontro nel circolo del Partito Democratico per sostenere il No al referendum sulla giustizia.

