Referendum Nordio accusa il Csm di non punire abbastanza i magistrati Ma lui ha impugnato solo 6 sentenze su 176

Il ministro Carlo Nordio ha criticato duramente il Csm, accusandolo di non punire abbastanza i magistrati. Durante la presentazione del suo libro alla Camera, Nordio ha detto che la giustizia disciplinare dei magistrati funziona come una “stanza di compensazione” e ha sottolineato che, in tutto, ha impugnato solo 6 sentenze su 176. La sua analisi ha acceso il dibattito sulla gestione delle responsabilità nella magistratura italiana.

“Una giustizia domestica e correntizia che fa da stanza di compensazione “. Così, alla presentazione del suo libro alla Camera il 14 gennaio, il ministro Carlo Nordio ha definito la giustizia disciplinare dei magistrati. Solo l’ultimo dei tanti attacchi del Guardasigilli contro l’apposita sezione del Consiglio superiore della magistratura, accusata di eccessiva morbidezza nel sanzionare le violazioni deontologiche: tanto che la sua riforma la vuol sostituire con una nuova Alta Corte, in cui i componenti magistrati saranno selezionati per sorteggio e ci sarà un maggior numero di membri scelti dalla politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Nordio accusa il Csm di non punire abbastanza i magistrati. Ma lui ha impugnato solo 6 sentenze su 176 Approfondimenti su Nordio Csm Referendum Giustizia, Nordio alza il tiro: “Serve perché il Csm non caccia i magistrati inadeguati” Il ministro Nordio sottolinea l’importanza del referendum sulla giustizia per garantire che il CSM possa intervenire efficacemente contro i magistrati inadeguati. Referendum giustizia, i magistrati dicono “no” anche al confronto con Nordio. Fi: “Con il sorteggio il Csm libero da ricatti” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. REFERENDUM GIUSTIZIA, IL COMITATO DEL 'NO': «LA RIFORMA NON RISOLVE I PROCESSI LENTI» | 20/01/2026 Ultime notizie su Nordio Csm Argomenti discussi: Referendum, Nordio accusa il Csm di non punire abbastanza i magistrati. Ma lui ha impugnato solo 6 sentenze su 176; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Giustizia, la Cassazione attacca sul referendum. Nordio: Blasfemo dire che limiterà l'indipendenza della magistratura. Referendum, Gratteri smonta il fronte del Sì: Gente in malafede, chiama ‘sorteggio’ un elenco di prescelti della politica. Su La7Gente in malafede, da loro slogan e sciocchezze. Gratteri smaschera la propaganda del Sì sul referendum giustizia: magistrati sorteggiati seccamente tra tutti quelli in servizio, laici invece tempe ... ilfattoquotidiano.it Referendum, Nordio insiste: Il parlamento è sacro, blasfemo dire che voglia controllare i pmIl ministro della Giustizia Nordio difende la riforma: 'Enfatizza l'indipendenza della magistratura, cerchiamo dialogo' ... ilfattoquotidiano.it CAMPOBASSO. Referendum sulla riforma Nordio, nasce il Comitato Società civile per il no Guarda il servizio #REFERENDUMGIUSTIZIA - facebook.com facebook A circa due mesi dal referendum sulla giustizia sulla riforma #Nordio, in programma il 22 e 23 marzo, sempre più magistrati si dichiarano apertamente a favore della norma e dunque del Sì x.com

