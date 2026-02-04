Il Partito Democratico rilancia un video che mostra l’adunata di estrema destra e un saluto romano, accusando i sostenitori di Casapound di votare sì al referendum. Il partito di estrema destra ha annunciato il suo appoggio alla riforma del governo Meloni, mentre il Pd invita gli italiani a votare no il 22 e 23 marzo, sostenendo di difendere la Costituzione contro questa scelta. La polemica si accende, con i toni che si fanno sempre più accesi.

“ Casapound annuncia il sostegno alla riforma del governo Meloni. Loro votano sì, noi difendiamo la Costituzione: il 22 e 23 marzo vota no”. Con questo post l’account del Pd ha lanciato su fb un video in cui viene rappresentata un’adunata fascista che urla “Presente” e fa il saluto romano. L’iniziativa social fa discutere, anche all’interno dello stesso Partito democratico, con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno che definisce la “linea comunicativa che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo gravemente insultante e svilente”. “Io – dice la dem – voterò sì, e lo farò in compagnia di molti elettori e militanti del Pd, per i quali chiedo rispetto: basta, vi prego, con accuse infamanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il Pd rilancia video con l’adunata di estrema destra e il saluto romano: “Loro votano sì”. È polemica

Approfondimenti su Casapound Roma

A Roma, centinaia di persone si sono radunate ad Acca Larentia per il rito del “presente”, un saluto romano tradizionale utilizzato da alcuni militanti di estrema destra.

Un post pubblicato dal Pd ha scatenato polemiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Casapound Roma

Argomenti discussi: Il Pd rilancia il prof filo russo D'Orsi per il No al referendum sulla giustizia, poi cancella il post; Politica - ELEZIONI PROVINCIALI 2026, IL PD SANNITA RILANCIA UNITÀ E CAMPO LARGO; I Dem riuniti in assemblea: avviato il Tavolo di lavoro strategico unitario per il rilancio del Partito; L’assemblea regionale Pd: Un tavolo per il rilancio.

Il controverso post del Pd sul referendum: Loro votano sìLaddove il pronome loro è riferito ai militanti di Casa Pound che in una nota hanno annunciato il sostegno alla riforma. La scelta comunicativa dei dem si è attirata molte critiche ... today.it

Referendum: il Pd lancia il video di un'adunata fascista, loro votano sì. E' polemicaLoro votano sì, noi difendiamo la Costituzione: il 22 e 23 marzo vota no. Con questo post l'account del Pd ha lanciato su fb un video in cui viene rappresentata un'adunata fascista che urla Presente ... ansa.it

Dopo i vitalizi, referendum anche contro l’aumento delle indennità. Ma in Basilicata la democrazia è sospesa. Con una nota, i promotori del Comitato per il referendum sui vitalizi, rincara la dose alla luce degli ultimi sviluppi e rilancia sulla necessità di estender - facebook.com facebook

Referendum sulla separazione delle carriere, Forza Italia Imperia rilancia il SÌ e invita i cittadini al gazebo informativo di Sanremo x.com