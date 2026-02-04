Il Partito Democratico ha diffuso un video che mostra un raduno di estrema destra con un saluto romano. Nel messaggio, il Pd invita gli italiani a votare no al referendum, contro la riforma promossa dal governo Meloni. La mossa ha scatenato polemiche e accese reazioni, mentre Casapound annuncia il suo sostegno alla riforma. Le date per esprimere il proprio voto sono il 22 e 23 marzo.

“ Casapound annuncia il sostegno alla riforma del governo Meloni. Loro votano sì, noi difendiamo la Costituzione: il 22 e 23 marzo vota no”. Con questo post l’account del Pd ha lanciato su fb un video in cui viene rappresentata un’adunata fascista che urla “Presente” e fa il saluto romano. L’iniziativa social fa discutere, anche all’interno dello stesso Partito democratico, con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno che definisce la “linea comunicativa che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo gravemente insultante e svilente”. “Io – dice la dem – voterò sì, e lo farò in compagnia di molti elettori e militanti del Pd, per i quali chiedo rispetto: basta, vi prego, con accuse infamanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il Pd rilancia video con adunata di estrema destra e il saluto romano: “Loro votano sì”. È polemica

A Roma, centinaia di persone si sono radunate ad Acca Larentia per il rito del “presente”, un saluto romano tradizionale utilizzato da alcuni militanti di estrema destra.

