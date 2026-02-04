Referendum i magistrati per il Sì chiamano a raccolta | Siamo maggioranza silenziosa Ma firmano in 34 su 9.600

I magistrati chiamano a raccolta per il Sì, ma i numeri non li sostengono. Solo 34 su quasi 10.000 hanno firmato, anche se parlano di una “maggioranza silenziosa” e di una “rivolta dal basso”. Le loro voci sembrano molto più grandi di quanto siano realmente numerose.

“Una fiera opposizione dal basso “, una “ rivolta silenziosa “, una “ lunga lista ” di “ nomi che pesano come macigni “. Nei giorni scorsi i quotidiani più schierati per la riforma Nordio – su tutti il Dubbio, organo di stampa degli avvocati, e la Verità di Maurizio Belpietro – hanno riportato con grande enfasi il documento di un gruppo di autoproclamati “ magistrati per il Sì ” al referendum: “Liberi da condizionamenti, ci dissociamo pubblicamente dal merito e dai toni delle posizioni maggioritarie dell’Associazione nazionale magistrati. Dichiariamo la nostra adesione alla riforma. La piena indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati, compromessa dalla degenerazione correntizia, è garantita solo dal sorteggio secco dei consiglieri dei Csm “, si legge nella dichiarazione solenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

