Referendum i magistrati per il Sì chiamano a raccolta | Siamo maggioranza silenziosa Ma firmano in 34 su 9.600

Da ilfattoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I magistrati chiamano a raccolta per il Sì, ma i numeri non li sostengono. Solo 34 su quasi 10.000 hanno firmato, anche se parlano di una “maggioranza silenziosa” e di una “rivolta dal basso”. Le loro voci sembrano molto più grandi di quanto siano realmente numerose.

“Una fiera opposizione dal basso “, una “ rivolta silenziosa “, una “ lunga lista ” di “ nomi che pesano come macigni “. Nei giorni scorsi i quotidiani più schierati per la riforma Nordio – su tutti il Dubbio, organo di stampa degli avvocati, e la Verità di Maurizio Belpietro – hanno riportato con grande enfasi il documento di un gruppo di autoproclamati “ magistrati per il Sì ” al referendum: “Liberi da condizionamenti, ci dissociamo pubblicamente dal merito e dai toni delle posizioni maggioritarie dell’Associazione nazionale magistrati. Dichiariamo la nostra adesione alla riforma. La piena indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati, compromessa dalla degenerazione correntizia, è garantita solo dal sorteggio secco dei consiglieri dei Csm “, si legge nella dichiarazione solenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

referendum i magistrati per il s236 chiamano a raccolta siamo maggioranza silenziosa ma firmano in 34 su 9600

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, i “magistrati per il Sì” chiamano a raccolta: “Siamo maggioranza silenziosa”. Ma firmano in 34 su 9.600

Approfondimenti su Referendum Magistrati

Referendum: Magi, 'siamo per il sì ma Governo sponsor del no'

Il referendum sulla separazione delle carriere divide le opinioni.

Referendum giustizia, Travaglio rilancia su La7 la mobilitazione per la raccolta firme: “Non decide la casta ma il popolo”

Il referendum sulla giustizia rappresenta un’occasione importante per i cittadini di esprimersi su temi fondamentali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Referendum giustizia, Albano: Maggioranza vuole agire senza controlli

Video Referendum giustizia, Albano: Maggioranza vuole agire senza controlli

Ultime notizie su Referendum Magistrati

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Referendum Giustizia. Ecco perché il NO fa paura al potere; Referendum carriere, si spacca il fronte delle toghe: oltre 50 magistrati firmano per il Sì.

I magistrati diventano influencer per il referendum: follow the money e pure i cuoriciniAlla Corte dei Conti protestano contro la riforma che limita le loro funzioni di controllo. Ma soprattutto per spiegare che se nessuno vigila sulla spesa ... repubblica.it

referendum i magistrati perReferendum giustizia, chi sono i magistrati per il Sì: l’elenco dei firmatariLa piena indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati è garantita solo dal sorteggio secco dei consiglieri dei C.S.M. ilriformista.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.