Referendum dal Villaggio Primo Maggio a Corpolò | il Comitato per il No in tour nei quartieri

La campagna per il No al referendum si sposta nei quartieri di Rimini. Questa mattina, il Comitato “Società civile per il No” ha avviato il tour nei quartieri, partendo dal Villaggio Primo Maggio e proseguendo a Corpolò. I volontari hanno distribuito volantini e parlato con i cittadini, cercando di convincere chi ancora non si è deciso. L’obiettivo è raggiungere più persone possibile e spiegare i motivi del No, prima che la consultazione si avvicini. La campagna continua a intensificarsi in vista della data del voto.

Entra nel vivo la campagna referendaria promossa dal comitato "Società civile per il No nel referendum costituzionale-Rimini". Dopo la costituzione formale e l'elezione della presidenza affidata a Daniela Daniele e Pier Paolo Paolizzi, il comitato annuncia un primo fitto calendario di iniziative.

