Referendum | Cangini ' pronto a stracciare tessera giornalista e no pagamento quote Odg'

Il giornalista Gino Cangini si dice pronto a rinunciare alla tessera dell’Ordine e a non pagare più le quote di iscrizione. La sua reazione arriva dopo che il Consiglio nazionale dell’Ordine ha deciso di sostenere il voto No al referendum sulla separazione delle carriere, usando i soldi degli iscritti. Cangini non nasconde il suo disappunto e promette di prendere decisioni drastiche.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Apprendo con sconcerto che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha deliberato di sostenere la campagna per il No al referendum sulla separazione delle carriere utilizzando le quote degli associati. Prendo atto che l'Ordine dei giornalisti ha cessato di svolgere la propria funzione per farsi soggetto politico. Confido in un ripensamento, in caso contrario straccerò di conseguenza la mia tessera professionale e smetterò di pagare le quote annuali come è ovvio che sia”. Lo annuncia il segretario generale della Fondazione Einaudi e membro fondatore del Comitato 'SìSepara', Andrea Cangini, già direttore del Quotidiano nazionale e de 'Il Resto del Carlino'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Cangini, 'pronto a stracciare tessera giornalista e no pagamento quote Odg' Approfondimenti su Cangini Giornalisti L’Odg censura la formazione sul referendum L’Ordine dei giornalisti ha deciso di vietare ai cronisti di approfondire il tema del referendum sulla giustizia. Referendum: Di Pietro, 'bene odg per voto in presenza italiani all'estero' L'onorevole Andrea Di Giuseppe ha presentato alla Camera un ordine del giorno che propone di modificare le modalità di voto per gli italiani all'estero. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cangini Giornalisti Referendum: Cangini, 'pronto a stracciare tessera giornalista e no pagamento quote Odg'Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Apprendo con sconcerto che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha deliberato di sostenere la campagna per il No al referendum sulla separazione delle carrier ... iltempo.it Verso un giudice veramente terzo! Ci vediamo mercoledì a #Bologna per spiegare le nostre ragioni del sì al referendum sulla #SeparazionedelleCarriere insieme al Segretario generale della FLE Andrea Cangini, il prof. Augusto #Barbera, Luigi #Salvato e Ant - facebook.com facebook Appello agli amici di #Bologna incerti su come votare al #referendum: vediamoci domani alle 11 nella Sala Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio. Con Augusto Barbera, @DiPietroAnt e Luigi Salvato esporremo con chiarezza e senza menzogne le ragioni d x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.