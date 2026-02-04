Record primati e imprese leggendarie | i 10 miti delle Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali continuano a regalare emozioni, con imprese che restano nella storia. Record, primati e imprese leggendarie si sono susseguite in discipline diverse, lasciando il pubblico senza fiato. Ogni edizione porta con sé storie di atleti che sfidano limiti e regole per scrivere pagine indimenticabili dello sport.

Discipline diverse, regole differenti. Un'antologia di imprese olimpiche capaci di emozionare ancora oggi.

