Re-Use with Love si fa in tre

Re-Use With Love torna in scena con una serie di tre mostre. L’evento si svolge fino al 22 febbraio negli spazi dell’ex centrale elettrica dei Giardini Margherita, in occasione di Art City. Gli organizzatori hanno deciso di ampliare il progetto, coinvolgendo tre esposizioni diverse che portano nuove idee e materiali riciclati. La mostra punta a dimostrare come il riuso possa diventare arte e stimolare la creatività. I visitatori trovano installazioni e opere realizzate con materiali di recupero, tutte all’interno di uno spazio che un tempo era un punto di

In occasione di Art City anche Re – Use With Love ha ideato una trilogia di mostre che, fino al 22 febbraio, saranno presenti nello spazio dell'ex centrale elettrica dei Giardini Margherita. Gli eventi fanno parte della rassegna L'arte che aiuta, dedicata a sostenere progetti benefici del territorio: gli artisti coinvolti, infatti, destineranno parte del ricavato a sostegno delle iniziative promosse dall'associazione. Si inizia con Alessandro Brighetti, in arte Gutta, (fino al 18 febbraio), inaugurazione sabato 7 alle 11 alla presenza dell'artista che, con la curatela di Simona Spinelli per tutti gli eventi, parla di cura e rinnego dello spreco attraverso oggetti e forme che sembrano muoversi e dialogare con forze invisibili.

