Razzisti e spietati coi migranti! Accuse gravissime all’Italia | governo Meloni sotto tiro

Il rapporto 2025 di Human Rights Watch mette sotto accusa l’Italia, accusando il governo Meloni di trattare i migranti in maniera dura e spesso spietata. Le critiche arrivano in un momento delicato, con l’attenzione internazionale che si concentra sulle politiche di immigrazione e sicurezza adottate nel nostro paese. La questione diventa sempre più calda, tra accuse e prese di posizione, mentre si aspetta una reazione ufficiale dalle autorità italiane.

Il nuovo rapporto 2025 di Human Rights Watch riporta l' Italia al centro del dibattito internazionale sulle politiche di immigrazione e sicurezza. L'organizzazione non governativa, tra le più influenti a livello globale nella difesa dei diritti umani, dedica ampio spazio all'azione del governo italiano, formulando accuse severe che chiamano in causa il controllo delle frontiere, la gestione dei rimpatri e l'operato delle forze dell'ordine. Un giudizio che si inserisce in una cornice già nota e che riprende, quasi integralmente, le critiche avanzate da numerose Ong attive nel Mediterraneo. Secondo il rapporto, l'Italia avrebbe adottato un approccio definito repressivo, arrivando a detenere in Albania persone in attesa di rimpatrio e a ostacolare le operazioni umanitarie di soccorso in mare.

