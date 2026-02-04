Fabio Ravezzani difende il Milan e Allegri, dopo un ottavo posto in campionato. Attraverso un post su X, il direttore di 'TeleLombardia' sottolinea che chi non riconosce i meriti dell’allenatore toscano fa finta di nulla. Ravezzani ribadisce che, nonostante i risultati, Allegri resta un tecnico capace e che la squadra sta lavorando duramente per migliorare.

Con la vittoria di Bologna, il Milan ha consolidato il secondo posto in classifica, mantenendo il vantaggio su Juve e Napoli, e guadagnando due punti sulla Roma. I rossoneri hanno raggiunto 50 punti in classifica, 15 in più della scorsa stagione. Nell'estate 2025 c'è stata una vera e propria rivoluzione a Milanello: 10 acquisti e addirittura 13 cessioni, oltre al cambio di allenatore e all'arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Due dei tre gol di ieri sono arrivati proprio dai rinforzi del mercato estivo: Rabiot e Nkunku. La cura Allegri sta funzionando, il Milan sembra avere un'altra cilindrata rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il Milan arriva da un ottavo posto, chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede”

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato su X le possibilità del Milan di conquistare lo Scudetto.

