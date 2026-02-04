Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 4 febbraio

Questa mattina i quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus. Le prime pagine dei giornali mostrano analisi, commenti e aggiornamenti sulla squadra, con particolare attenzione alle ultime novità di mercato e alle sfide che aspettano i bianconeri. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire ogni dettaglio.

Juventus Women, risoluzione del contratto con Lysianne Proulx. C'è l'annuncio ufficiale del club bianconero Mateta Milan, l'ex obiettivo di mercato della Juventus è distrutto dal mancato trasferimento. Cosa filtra dall'Inghilterra Tare a Dazn: «Mateta era un colpo per il futuro, ma c'era uno spiraglio e ci abbiamo provato. Possiamo prenderlo in estate? Dico questo» En-Nesyri può ancora cambiare squadra: si attende il via libera della FIFA per il tesseramento dell'ex obiettivo della Juve Pedro Felipe ritrova Muharemovic al Sassuolo: dopo la Juventus Next Gen, si riforma la coppia difensiva anche in Serie A – FOTO Pedro Felipe Sassuolo, ora è anche ufficiale: il brasiliano lascia la Juventus in prestito fino a fine stagione.

