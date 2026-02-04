Rashford era determinato a non giocare più per il Manchester United

Marcus Rashford ha deciso di non tornare al Manchester United quando il suo prestito al Barcellona finirà a fine stagione. L’attaccante inglese, secondo quanto riporta il Mirror, sarebbe fermamente convinto di voler restare in Spagna e non avrebbe intenzione di rinnovare il suo legame con i Red Devils. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che speravano in un suo ritorno. Ora, si pensa che l’eventuale trasferimento si possa concretizzare già in estate.

Breaking: Secondo il Mirror, Marcus Rashford è assolutamente determinato a non tornare al Manchester United quando scadrà il suo prestito al Barcellona a fine stagione. Tanto che è disposto ad accettare uno stipendio ridotto se aiuta il Barcellona a rispettare la clausola da 30 milioni di euro stabilita nel contratto di prestito come opzione per i giganti della Liga di trasformare il prestito in un trasferimento definitivo. Rashford non è riuscito ad entrare in buoni rapporti con l’ex allenatore dello United Ruben Amorim, ma Michael Carrick, che ora guida la squadra dell’Old Trafford ad interim, vuole provare a reintegrare il 28enne attaccante nella sua squadra, nel caso guadagnasse un appuntamento permanente nel club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

