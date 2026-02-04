Rashford era determinato a non giocare più per il Manchester United

Marcus Rashford ha deciso di non tornare al Manchester United quando il suo prestito al Barcellona finirà a fine stagione. L’attaccante inglese, secondo quanto riporta il Mirror, sarebbe fermamente convinto di voler restare in Spagna e non avrebbe intenzione di rinnovare il suo legame con i Red Devils. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che speravano in un suo ritorno. Ora, si pensa che l’eventuale trasferimento si possa concretizzare già in estate.

Breaking: Secondo il Mirror, Marcus Rashford è assolutamente determinato a non tornare al Manchester United quando scadrà il suo prestito al Barcellona a fine stagione. Tanto che è disposto ad accettare uno stipendio ridotto se aiuta il Barcellona a rispettare la clausola da 30 milioni di euro stabilita nel contratto di prestito come opzione per i giganti della Liga di trasformare il prestito in un trasferimento definitivo. Rashford non è riuscito ad entrare in buoni rapporti con l’ex allenatore dello United Ruben Amorim, ma Michael Carrick, che ora guida la squadra dell’Old Trafford ad interim, vuole provare a reintegrare il 28enne attaccante nella sua squadra, nel caso guadagnasse un appuntamento permanente nel club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rashford era determinato a non giocare più per il Manchester United Approfondimenti su Manchester United Barcelona McTominay, Hojlund, Rashford, Antony: i “pacchi” dello United stanno dimostrando gli errori del Manchester Deco spiega perché Marcus Rashford “ha sofferto” al Manchester United e dice che il Barcellona ha una “versione felice” dell’attaccante inglese Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Manchester United Barcelona Caso Rashford, la cameriera: Era così ubriaco che ha buttato 10mila sterline a terraContinua a piovere sul bagnato per Marcus Rashford. L'attaccante del Manchester United non era presente al match contro il Newport Country a causa di una indisponibilità fisica, ma in realtà l'inglese ... tuttomercatoweb.com Rashford si è già preso il Barcellona: Voglio restare qui il più a lungo possibileUn ritorno in Inghilterra da assoluto protagonista per Marcus Rashford. L'attaccante classe 1997, in prestito dal Manchester United, ha trascinato il Barcellona alla vittoria per 2-1 in casa del ... tuttomercatoweb.com SIR ALEX FERGUSON: "Dopo una partita contro la Juventus, Ryan Giggs e Gary Neville mi chiesero di fare tutto il possibile per portare Del Piero al Manchester United, perché aveva distrutto tutta la nostra difesa. Così lo contattai, ma rifiutò di ascoltare la mia - facebook.com facebook #mercato – L’oubli embêtant de Manchester United, qui compromet le retour surprise de Jadon Sancho #football x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.