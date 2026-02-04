Rapporto Ires-Cgil allarme stagnazione per l’economia toscana Sono 20mila i posti di lavoro a rischio

Da lanazione.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana si trova di fronte a un rischio reale di stagnazione economica. Secondo il rapporto dell’Ires-Cgil, circa 20mila posti di lavoro potrebbero scomparire nei prossimi mesi. La regione fatica a trovare una strada per crescere e creare occupazione di qualità, e le preoccupazioni aumentano tra i lavoratori e le imprese.

Firenze, 4 febbraio 2026 – La Toscana rischia di imboccare una fase di stagnazione di lungo periodo, con circa 20mila posti di lavoro potenzialmente a rischio e un modello di sviluppo incapace di produrre crescita diffusa e lavoro di qualità. È quanto emerge dal focus Ires-Cgil sull’economia regionale, presentato a Firenze, che restituisce l’immagine di una regione in cui l’aumento dell’occupazione si accompagna a precarietà, salari bassi e crisi industriale. Un quadro aggravato dal fatto che per il 2026 le stime non sono positive, con la regione che, secondo Ires, rischia di proseguire lungo una traiettoria di stagnazione, segnata da crisi manifatturiera, aumento della cassa integrazione, centralità della rendita immobiliare e finanziaria e. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rapporto ires cgil allarme stagnazione per l8217economia toscana sono 20mila i posti di lavoro a rischio

© Lanazione.it - Rapporto Ires-Cgil, allarme stagnazione per l’economia toscana. Sono 20mila i posti di lavoro a rischio

Approfondimenti su Ires Cgil

Lavoro povero e salari: il rapporto Ires-Cgil smonta il mito dell"’Emilia-Romagna felix"

Il rapporto Ires-Cgil evidenzia come, pur mantenendo una posizione superiore alla media nazionale, l’Emilia-Romagna non assicuri più stabilità economica per tutti i lavoratori.

Affitti insostenibili e posti di lavoro a rischio, Fillea Cgil lancia l'allarme: "Questa società non guarda al futuro"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ires Cgil

Argomenti discussi: Aumentano i redditi medi in città: Ma scende il potere d’acquisto.

Allarme della Cgil: Povertà e disuguaglianze, Emilia Romagna non è più un'isola feliceI dati del rapporto Ires: Metà dei lavoratori sono precari, un terzo guadagna meno di 15mila euro all'anno. La perdita del potere d'acquisto sfiora l'8% ... rainews.it

Lavoro, l'allarme della Cgil: Solo un dipendente su due ha il posto fissoIl rapporto Ires-Cgil svela le fragilità della regione locomotiva, Bussandri: Non siamo un'isola felice, metà dei dipendenti è precaria ... ravennatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.