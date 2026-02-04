La Toscana si trova di fronte a un rischio reale di stagnazione economica. Secondo il rapporto dell’Ires-Cgil, circa 20mila posti di lavoro potrebbero scomparire nei prossimi mesi. La regione fatica a trovare una strada per crescere e creare occupazione di qualità, e le preoccupazioni aumentano tra i lavoratori e le imprese.

Firenze, 4 febbraio 2026 – La Toscana rischia di imboccare una fase di stagnazione di lungo periodo, con circa 20mila posti di lavoro potenzialmente a rischio e un modello di sviluppo incapace di produrre crescita diffusa e lavoro di qualità. È quanto emerge dal focus Ires-Cgil sull’economia regionale, presentato a Firenze, che restituisce l’immagine di una regione in cui l’aumento dell’occupazione si accompagna a precarietà, salari bassi e crisi industriale. Un quadro aggravato dal fatto che per il 2026 le stime non sono positive, con la regione che, secondo Ires, rischia di proseguire lungo una traiettoria di stagnazione, segnata da crisi manifatturiera, aumento della cassa integrazione, centralità della rendita immobiliare e finanziaria e. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapporto Ires-Cgil, allarme stagnazione per l’economia toscana. Sono 20mila i posti di lavoro a rischio

Il rapporto Ires-Cgil evidenzia come, pur mantenendo una posizione superiore alla media nazionale, l'Emilia-Romagna non assicuri più stabilità economica per tutti i lavoratori.

