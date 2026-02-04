La madre della conduttrice NBC Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è stata rapita. La notizia è arrivata con un messaggio di riscatto, che chiede milioni di dollari in Bitcoin. TMZ ha ottenuto i dettagli, inclusa la richiesta di pagamento entro una scadenza, altrimenti ci sarebbero conseguenze peggiori. La famiglia si trova ora in ansia, mentre le forze dell’ordine cercano di risolvere il caso.

La scomparsa di Nancy Guthrie, madre 84enne della conduttrice NBC Savannah Guthrie, ha preso una piega drammatica: TMZ ha ricevuto una presunta richiesta di riscatto per il suo rilascio, con una domanda di milioni di dollari in Bitcoin e un indirizzo specifico per il pagamento, accompagnata da una scadenza e un implicito “o peggio”. La donna, nota per la sua profonda fede religiosa, era scomparsa dalla sua casa a Catalina Foothills, vicino a Tucson in Arizona, tra sabato sera 31 gennaio e domenica mattina 1 febbraio 2026. Non si è presentata alla funzione domenicale in chiesa, scatenando l’allarme immediato della famiglia e l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Rapita la mamma della vip”: l’annuncio shock e la richiesta di riscatto

Approfondimenti su Nancy Guthrie

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nancy Guthrie

Argomenti discussi: Richiesta di riscatto per la mamma della star dell’Nbc, rapita sabato. Lo sceriffo: speriamo sia viva; Usa, rapita la mamma di una star Tv; Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa Vespa: Il pancione della moglie era credibile. Il legale di lei: Non è una...; Nancy, la madre di Savannah Guthrie, potrebbe essere stata rapita da casa sua, dicono le autorità.

Rapita Mangio in pace Dormo e Nessuno che urla “mammaaa” Silenzio assoluto Non è un incubo… È il sogno segreto di ogni mamma #MammaInPausa #SilenzioSacro #VitaDaMamma #ironia - facebook.com facebook