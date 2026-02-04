rapinarono un turista due condannati a cinque anni

Due uomini marocchini di 25 e 30 anni sono stati condannati a cinque anni di carcere ciascuno per aver rapinato un turista italiano a Rimini nel novembre 2022. La sentenza è stata emessa ieri mattina dal tribunale, presieduto dalla giudice Fiorella Casadei. I due sono stati riconosciuti colpevoli di aver sottratto portafoglio e cellulare a un uomo di San Giorgio in Cremano, che si trovava in vacanza sulla riviera romagnola. La vicenda si è conclusa con questa condanna, dopo il processo in cui sono

Cinque anni ciascuno. E’ questa la sentenza di condanna pronunciata ieri mattina dal Collegio di giudici presieduto da Fiorella Casadei, che ha ritenuto responsabili due marocchini di 30 e 25 anni di rapina aggravata, dopo essere finiti a processo per avere in concorso derubato di portafoglio e cellulare un italiano di San Giorgio in Cremano che si trovava a Rimini nel novembre del 2022. Stando a quanto ricostruito in sede di indagini, i due imputati insieme con una terza persona mai identificata avrebbero teso un agguato al 30enne arrivando a impossessarsi attraverso minacce di circa sessanta euro che la vittima aveva nel portafogli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

