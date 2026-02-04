Raiuno Giorgino parte col botto 13% E la strigliata di Vespa a Bonelli fa volare Cinque minuti video

Questa mattina, su Raiuno, Guido Giorgino ha iniziato il suo programma con un ascolto del 13%. La puntata è stata accolta positivamente, attirando l’attenzione di molti telespettatori. Durante la trasmissione, Vespa ha rivolto una dura critica a Bonelli, spingendo “Cinque minuti” a migliorare e a volare in ascolti. La puntata ha mostrato come i programmi di approfondimento possano ancora catturare l’interesse del pubblico, soprattutto quando si affrontano temi di attualità e si stimolano confronti diretti.

«Cerchiamo di proporre narrazioni che tendono a valorizzare anche ciò che di buono accade nel nostro Paese, non solo le criticità. Usiamo uno stile pacato, non urlato, che è proprio del servizio pubblico». Francesco Giorgino aveva presentato in questi termini il ritorno su Raiuno di “XXI Secolo – Quando il presente incontra il futuro”, trasmissione di approfondimento giornalistico destinato alla seconda serata. Un intento che, a giudicare dai dati della prima puntata andata in onda lunedì 2 febbraio, è stato premiato dai telespettatori. La trasmissione condotta da Francesco Giorgino ottiene infatti, nella puntata di esordio 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Raiuno, Giorgino parte col botto (13%). E la strigliata di Vespa a Bonelli fa volare “Cinque minuti” (video) Approfondimenti su Raiuno Giorgino Cinque minuti, con Vittorio Sgarbi Vespa fa lo scoop ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2026: A TESTA ALTA PARTE COL BOTTO (4.0 MLN E 25,2%), TEMPI SUPPLEMENTARI (13,1%), VOLANO LA RUOTA DI GERRY (27,1%) E LIORNI (28,2%) Gli ascolti televisivi di mercoledì 7 gennaio 2026 hanno registrato risultati significativi con l'esordio di “A Testa Alta”, “Tempi Supplementari” e la trasmissione di sci alpino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Raiuno Giorgino Argomenti discussi: Torna su Rai1 'XXI Secolo' con Francesco Giorgino e apre alla Gen Z in studio; Ascolti tv, Giorgino punge Vespa e fa volare Rai 1: XXI Secolo all'esordio fa meglio di Porta a Porta; Rai1, torna XXI Secolo, prima puntata della terza edizione del programma ideato e condotto da Francesco Giorgino; XXI secolo, Francesco Giorgino: Sarà come sfogliare un giornale. «XXI secolo», l’approfondimento di Giorgino su Raiuno riprende col passo giustoHa preso il via con il botto la terza stagione di XXI Secolo. Quando il presente incontra il futuro, programma di Francesco Giorgino, in onda il lunedì in seconda serata su Raiuno. Gli spettatori ha ... msn.com Giorgino: Raccontare il presente per costruire il futuro(Teleborsa) - Da lunedì 2 febbraio, in seconda serata su Rai 1, torna XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, volto noto del giornalismo Rai e direttore dell’Ufficio Studi de ... finanza.repubblica.it Giampaolo Colletti. . Stasera in seconda serata su Raiuno torna XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino giunto alla terza edizione. Felice di far parte della squadra anche quest'anno come inviato. Qualche giorno fa ho visitato le loca - facebook.com facebook Per il terzo anno consecutivo @arcadiacomit è al fianco del direttore @frangiorgino per le analisi settimanali sul parlato digitale che in puntata saranno presentate a @XXISecoloRai da @DomeniGiordano Si parte oggi, 2 febbraio in seconda serata su @ x.com

