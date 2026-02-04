Ragazzo accoltellato in casa | grave un 20enne

Questa mattina a Paullo un ragazzo di 20 anni è stato colpito con un coltello in casa. Le sue condizioni sono gravi. La polizia sta indagando su quanto accaduto.

Un ragazzo di 20 anni é stato accoltellato nella sua abitazione di Paullo nella mattinata di mercoledì 4 febbraio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.Portato al NiguardaIl 20enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un giovane di 20 anni, di origine egiziana, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato all’addome a Pioltello, in provincia di Milano.

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato gravemente in un parco di Pioltello, mentre era con un conoscente.

Zouhair Atif, il padre del 18enne che ha accoltellato Abanoub Youssef: «Chiedo scusa alla famiglia. Non conosco mio figlio, è sempre stato un bravo ragazzo»Zouhair Atif viveva in una casa di 42 metri, con due stanze e due letti a castello, insieme al resto della sua famiglia. Sei persone, in totale: oltre a lui i tre fratelli, la mamma Bahijia e ... corriereadriatico.it

Morto il 18enne accoltellato a scuola. Arrestato un 19enneUn ragazzo marocchino ha aggredito un coetaneo di origine egiziana durante una pausa delle lezioni all'istituto professionale Chiodo-Einaudi. Il fermato si sarebbe portato l'arma da casa. Valditara: ... msn.com

