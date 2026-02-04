Ragazzi minorenni bloccati dopo atti di vandalismo in stazione | vetri rotti e sedili danneggiati

La notte tra il 12 e il 13 gennaio, i danni alla stazione di Pian Camuno sono stati sfiorati da un gruppo di minorenni. Vetro rotto, sedili distrutti e nessuna spiegazione chiara. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i ragazzi coinvolti e capire cosa abbia spinto alcuni giovani a compiere atti di vandalismo in un luogo pubblico. Nessuno si è fatto male, ma il gesto ha lasciato molti residenti e pendolari senza parole.

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso, la stazione ferroviaria di Pian Camuno, piccolo centro della Valcamonica in provincia di Brescia, è stata teatro di un’azione di distruzione senza motivo apparente. Due ragazzini, rispettivamente di 14 e 16 anni, entrambi italiani e residenti nel paese, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Artogne per danneggiamento in concorso. L’atto, seppur privo di elementi di violenza o di messaggio politico, ha lasciato il segno: vetri rotti, sedili distrutti, un’intera area di attesa resa inutilizzabile. I fatti risalgono a una sera di gennaio, quando il cielo sopra la Valcamonica era coperto da un velo grigio e il vento soffiava a 1,8 nodi da nord-est, ma la quiete del paese è stata spezzata da un fragore improvviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Due minorenni di 14 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Artogne per aver danneggiato vetri e sedili in una stazione a Pian Camuno.

