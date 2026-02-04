Giuseppe Musella ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia durante una lite. La ragazza è stata colpita con una coltellata alla schiena e le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Il fratello, fermato nella notte, ha ammesso le sue responsabilità.

(Adnkronos) - Giuseppe Musella, fermato nella notte, ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia con una coltellata alla schiena al culmine di una lite. L'omicidio della 22enne è avvenuto martedì pomeriggio in un appartamento del rione Conocal, nella zona est di Napoli. Dopo alcune ore in fuga, il 28enne si è consegnato alla Polizia. Sulle sue tracce c'erano gli agenti della Squadra mobile di Napoli. Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente della violenta lite. Il pm di turno alla Procura di Napoli, Ciro Capasso, aveva emesso un decreto di fermo d'urgenza per omicidio volontario, che ora dovrà passare al vaglio del gip per la convalida. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ragazza uccisa a Napoli, fermato il fratello: ha confessato

Approfondimenti su Napoli Uccisione

La polizia ha fermato nella notte Giuseppe Musella, il fratello di Jlenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa con un coltello alla schiena nel quartiere periferico di Napoli.

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane trovata morta con una ferita al torace.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Omicidio Ylenia Musella, il fratello ha confessato l'omicidio: «Sì, sono stato io»

Ultime notizie su Napoli Uccisione

Argomenti discussi: Ragazza di 22 anni uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello; Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello; Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello.

Chi era Ilenia Musella, la 22enne accoltellata e uccisa a NapoliTragedia nel pomeriggio a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata accoltellata ed è morta all'ospedale Villa Betania di Ponticelli. La ragazza, originaria del Parco ... ilmattino.it

Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli. «Sangue ovunque, ha cercato di scappare». Fratello in fugaHa provato a fuggire, ad allontanarsi dal carnefice che impugnava un grosso coltello da cucina, ma alla fine non ce l’ha fatta. Ennesimo femminicidio, e ancora una volta la vittima ... ilmessaggero.it

Si chiama Ilenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate. Il principale sospettato sarebbe il fratello - facebook.com facebook

#Napoli , ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena. Il sindaco #Manfredi: addolorato x.com